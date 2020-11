Covid: basket; Eurolega rinvia Khimki-Ax Milano

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Ora è ufficiale: l'Olimpia Milano non partirà per la Russia dove domani avrebbe dovuto affrontare il Khimki. Eurolega ha infatti disposto il rinvio della gara, 48 ore dopo aver sospeso anche quella dell'Ax contro lo Zenit. Una decisione scontata in quanto l'attività del club, a causa di diversi casi di Covid, è sospesa almeno fino a sabato e i giocatori, in isolamento, non possono volare all'estero.

Cala intanto il numero di positivi all'interno del gruppo squadra. Domani è previsto un altro giro di tamponi, prescritti dall'Ats di Milano, per valutare nuovamente la situazione. Non è da escludere, quindi, che l'Ax possa affrontare il derby contro Cantù domenica pomeriggio in campionato ma la decisione verrà presa dalle autorità in base ai risultati dei test. (ANSA).