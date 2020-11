Covid:da Comune Milano 700mila euro associazioni per affitti

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Il Comune di Milano finanzia con contributi per 700 mila euro associazioni, enti pubblici e privati per le spese d'affitto dei locali ad uso non commerciale in concessione dal Comune. I contributi provengono dal Fondo di mutuo soccorso istituito dal sindaco, Giuseppe Sala, durante la prima ondata della pandemia da Covid.

I soggetti beneficiari, che operano nel settore socio-culturale, educativo, ricreativo e formativo, potranno godere di una copertura delle spese di affitto di un massimo di due mensilità, per il periodo di chiusura obbligatoria a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"L'amministrazione - ha affermato l'assessore al Demanio, Roberto Tasca - intende sostenere, nell'ambito delle risorse disponibili, le attività di quelle associazioni che operano in diversi importanti settori della vita cittadina e che sono in reale stato di difficoltà per via dell'emergenza sanitaria".

(ANSA).