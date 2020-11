Al via Bookcity, apertura con Zadie Smith

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Si apre l'11 novembre, in diretta streaming, la nuova edizione di BookCity. Protagonista dell'inaugurazione la scrittrice e saggista britannica Zadie Smith, con un intervento dal titolo "Impressioni dalla Terra" in cui si interroga sul ruolo che la letteratura può giocare nel comprendere la realtà in cui viviamo, fra giustizia sociale, inclusione, multiculturalismo e pandemia. All'autrice inglese, il sindaco Giuseppe Sala consegnerà virtualmente il sigillo della città di Milano.

A concludere la serata il concerto de LaFil - Filarmonica di Milano, l'orchestra che unisce giovani promesse e musicisti affermati delle principali orchestre italiane e internazionali, registrato senza pubblico al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Fino al 15 novembre in programma oltre 500 eventi, tutti trasmessi in streaming, per un'edizione completamente digitale: i link per connettersi saranno disponibili sul sito della manifestazione all'interno delle singole schede di ciascun evento. (ANSA).