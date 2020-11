Tre imprenditrici testimonial impresa al femminile

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - La presidente dell'Orchestra Verdi di Milano Ambra Redaelli, l'imprenditrice e presidente di Assintel (Confcommercio) Paola Generali, la presidente dell'azienda che brevetta tessuti vitali smart, Alessia Moltani: sono le tre testimonial individuate dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Sono le protagoniste di una giornata promossa dall'associazione dedicata alle donne che hanno dato un contributo alla crescita dell'economia grazie all' innovazione: giovedì prossimo saranno in streaming dalle 10 alle 11 e 15, nell'ambito del palinsesto 'I talenti delle donne'.

Secondo Filippo del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano "è importante ogni tanto fare il punto, per riconoscere il grande contributo delle donne alla crescita della nostra comunità e per incentivare la partecipazione". Per Marzia Maiorano, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio "sono straordinari i risultati che l' applicazione delle tecnologie e intelligenza artificiale possono avere sulle imprese grazie al ruolo innovativo di imprenditrici forti e resilienti con lo sguardo rivolto al futuro". (ANSA).