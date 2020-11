Piazza Loggia: intesa per indicizzare atti su strage

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Siglato un protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia e la Procura della Repubblica di Brescia per l'attività di catalogazione e indicizzazione degli atti del procedimento per la strage di Piazza della Loggia. L'obiettivo è quello di fare luce sulle vicende legate alla strage del 28 maggio 1974. La Provincia di Brescia svolgerà servizi di supporto alla Procura di Brescia attraverso attività di catalogazione ed indicizzazione del materiale riguardante i processi della Strage di Piazza Loggia mediante proprio personale che opererà presso la sede della Procura, provvedendo agli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi al personale.

Le attività da svolgere previste dal protocollo consistono, a titolo di esempio, in riordino e numerazione degli atti e loro indicizzazione, duplicazione di informative e note riorganizzazione di immagini, annotazioni, scritti e documenti di vario genere. Il protocollo d'intesa ha la durata di sei mesi e può essere prorogato. (ANSA).