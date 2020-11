Covid: ospedali Varese, 284 dipendenti positivi

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - I sette ospedali di Varese e dintorni in questi giorni fronteggiano la seconda ondata di coronavirus senza 284 contagiati fra medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari e personale amministrativo, sui circa 5mila dipendenti dell'Asst Sette Laghi. "Il nostro personale è chiamato a far fronte ad un'emergenza senza precedenti con uno sforzo reso ancora più duro dal fatto che molti colleghi si assentano per positività al nuovo coronavirus - sottolinea il direttore generale Gianni Bonelli -. Se stiamo riuscendo a far fronte al continuo aumento dei ricoveri è grazie alla loro straordinaria professionalità".

La situazione è complessa, si contano circa cinquecento pazienti Covid ricoverati ma, come sottolineano dall'azienda sanitaria, le strutture reggono, non sono stati chiusi i sei pronto soccorso né è stata sospesa l'attività ambulatoriale.

