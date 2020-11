COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Si alza la tensione in Lombardia, tra dati drammatici (oggi 10.955 nuovi contagi di cui ben 3.081 nella provincia di Varese e 3.336 in quella di Milano), ospedali in difficoltà, crisi economica e inquietanti atti dimostrativi: un lanciarazzi di tipo militare, non funzionante, è stato trovato in una sala d'attesa del Niguarda. Sul presunto atto intimidatorio stanno indagando la Digos e il pool antiterrorismo della Procura.

Che la situazione sia complicata lo confermano non solo i dati (+38 persone in terapia intensiva e 129 decessi) ma anche il direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare, Marco Trivelli: "Abbiamo più di 4 mila operatori assenti perché positivi", ha detto. Nei soli ospedali di Varese e dintorni sono 284 i contagiati fra il personale.

Per frenare l'ondata si cercano soluzioni alternative. Da domani nei parcheggi degli aeroporti di Linate e Bergamo sarà possibile fare tamponi rapidi restando in macchina. L'autodromo di Monza ha messo a disposizione di Areu alcune aree per la realizzazione di un check point clinico avanzato.

Gravi le ricadute sul tessuto economico e sociale. Secondo una stima della Coldiretti, in Lombardia sono oltre 300 mila i poveri costretti a chiedere aiuto per Natale. Intanto gli imprenditori locali lanciano un appello per Brescia, che "non può e non deve essere individuata tra le zone rosse del Paese".

Sul fronte politico, invece, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Piccirillo ha depositato oggi una mozione in cui chiede il commissariamento della sanità lombarda.

"Non è più il momento di attendere" ha detto. "Credo che sia il cittadino a chiederlo".

Infine, anche dallo sport non arrivano buone notizie: la squadra di basket dell'Olimpia ha troppi positivi e ha sospeso l'attività. (ANSA).