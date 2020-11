Covid: De Gasperis Niguarda, nuova raccolta fondi

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Siamo di nuovo in emergenza e servono armi contro il Covid al Cardiocenter dell'Ospedale Niguarda di Milano. La fondazione De Gasperis ha promosso una nuova raccolta fondi online (https://www.degasperis.it/nuova-raccolta-fondi-covid.html) con l'obbiettivo di arrivare ad almeno 50 mila euro per Dispositivi di protezione individuali per infermieri e medici. In primavera, la Fondazione ha affiancato l'attività del Cardiocenter finanziando l' acquisto di 26.000 mascherine FFP2/FFP3 e 600 tute protettive riutilizzabili.

Come commenta Massimo Torre, direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare del Niguarda "la Fondazione A. De Gasperis ci ha permesso di ricevere materiale prezioso in un momento in cui i bisogni crescevano di giorno in giorno. In quel momento i privati e le fondazioni sono stati importanti. E ancora una volta la 'nostra' Fondazione si è rivelata un partner determinante nel consentire ai colleghi sul campo di garantire agli operatori e ai pazienti uno standard di cura e di sicurezza ottimale".

Il grande ospedale metropolitano è stato chiamato a gestire l'emergenza in una complessa e ininterrotta sfida organizzativa e professionale sin dal 21 febbraio, il giorno in cui le vite degli italiani e di tutto il mondo sono state cambiate. Nella struttura sono stati attuati importanti interventi gestionali ed organizzativi, che sono stati di volta in volta rivisti in base all' evoluzione della pandemia. Ed oggi, ancora una volta, l'ospedale Niguarda è in prima linea per fronteggiare la seconda ondata. (ANSA).