Smog: Lombardia, stop ai blocchi temporanei dei traffico

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Stop ai blocchi temporanei del traffico in Lombardia. Lo ha deciso la Giunta regionale, dopo l'istituzione della zona rossa stabilita dall'ultimo Dpcm per il contrasto alla diffusione del Covid. La sospensione riguarda i divieti antismog che si applicano alla mobilità privata - motori fino a euro 4 Diesel in ambito urbano, compresi i veicoli commerciali fino alla stessa classe di emissioni nel secondo livello - in caso di superamento delle soglie di inquinamento per più giorni consecutivi. In quel caso, finché la Lombardia resterà in zona rossa o anche arancione, le limitazioni scatteranno soltanto per il riscaldamento domestico e per l'agricoltura, insieme al divieto assoluto di combustioni all'aperto. (ANSA).