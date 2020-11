Muro Berlino: De Corato, intitolare via a vittime

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "Oggi ricorre il 31° anniversario di un importante avvenimento che, il 9 novembre 1989, ha segnato la vittoria contro l'oppressione comunista. Propongo al Comune di Milano e a tutti i Comuni lombardi che ancora non lo hanno fatto, di ricordare questo evento di rilievo per tutta l'Europa e, con esso, le tante vittime dei vopos comunisti, ossia i militari posti a guardia del muro". Lo afferma l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato.

"In quel giorno, 31anni fa, l'Europa ha infatti voltato pagina ed è per questo che ritengo importante che la caduta del muro venga ricordata anche nella toponomastica, attraverso l'intitolazione di un'area verde o di una via", conclude De Corato. (ANSA).