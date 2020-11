Marito e moglie arrestati per spaccio

(ANSA) - MANTOVA, 09 NOV - Non andavano certo per il sottile nei confronti di chi si rivolgeva a loro e poi non riusciva a pagare la merce. Con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata e continuata due coniugi mantovani sono stati arrestati dai carabinieri che hanno messo fine alla loro attività criminale.

I due avevano il loro quartier generale nell'appartamento di un quartiere popolare di Mantova, dove ricevevano i clienti con cadenza quasi giornaliera. Le indagini, durate circa quattro mesi, hanno consentito di documentare più episodi violenti, compiuti da entrambi i coniugi, anche con armi da taglio, nei confronti di un cliente tossicodipendente per questioni legate alla droga. È stato anche accertato che, durante i diversi periodi di detenzione del marito, arrestato in diverse circostanze, il giro di spaccio sarebbe stato preso in mano dalla moglie. L'uomo ora è tornato nuovamente in carcere, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. (ANSA).