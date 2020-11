Fondi Lega:Riesame conferma sequestro villette dei contabili

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro delle due villette sul lago di Garda di Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili della Lega finiti ai domiciliari nell'inchiesta del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi sul caso Lombardia Film Commission e che sta scavando anche su presunti fondi neri del Carroccio.

I giudici hanno respinto la richiesta di dissequestro presentata dal legale dei due arrestati, l'avvocato Piermaria Corso. Per la Procura e per il gip Fanales quei due immobili, sequestrati dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sarebbero stati comprati col "profitto" del reato di peculato contestato nell'inchiesta sulla presunta compravendita a prezzo gonfiato di un capannone per la LFC.

Il Riesame ha confermato i sequestri depositando oggi il dispositivo della decisione e poi depositerà le motivazioni nei prossimi giorni. (ANSA).