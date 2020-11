Cerimonia affollata in piazza a Codogno

(ANSA) - LODI, 09 NOV - Decine e decine di persone hanno assistito, ieri sera, in piazza Cairoli a Codogno (Lodi), a una cerimonia per il 4 novembre e, contemporaneamente, per l'inaugurazione del Parco delle Rimembranze. Per l'occasione, il sindaco, Francesco Passerini, aveva previsto che i partecipanti fossero due: lui stesso insieme al vicepresidente dell'Associazione Combattenti e Reduci . Lo stesso sindaco aveva anche richiesto ai suoi concittadini di seguire la cerimonia in diretta facebook. "Una folla però - come ha rimarcato la segreteria cittadina del Pd - si è presentata in piazza Cairoli".

E' così che il Pd di Codogno, guidato da Maria Cristina Baggi, ha diramato un comunicato nel quale condanna duramente quanto avvenuto. "Bar chiusi - scrive Baggi - e multe per chi non rispetta le regole, sono state anche richieste autocertificazioni, stamattina, per poter andare in chiesa a ascoltare la Messa. Il Dpcm vieta di uscire se non per comprovate esigenze serie. Non possiamo andare a trovare i nostri nonni - si aggiunge dal Pd di Codogno - ma possiamo andare in piazza per un'inaugurazione? Non siamo più in zona rossa?". (ANSA).