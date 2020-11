Ambiente: Mantova la virtuosa, Milano prima tra le grandi

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Da una parte, le buone pratiche, a partire dalla raccolta differenziata, dall'altra i problemi cronici come l'inquinamento: è la Lombardia vista da Ecosistema Urbano 2020, il report annuale sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani stilato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.

La città più virtuosa è sempre Mantova che, come nel 2019, mantiene la seconda posizione nella classifica assoluta. A seguire Cremona al 13esimo posto, Sondrio al 18esimo, Lodi al 25esimo, Milano al 29esimo e Monza, fanalino di coda, al numero 85.

Tra le grandi città italiane, Milano conferma il suo distacco rispetto a Roma (89esima), Torino (80esima) e Napoli (90esima).

Come sottolineato dal rapporto, "la metropoli lombarda è quella che più di tutte negli ultimi anni ha tentato di spostare sempre più su l'asticella della vivibilità urbana riuscendo a rendere stabili alcuni cambiamenti". In particolare "cresce costantemente lo spazio dedicato a pedoni e ciclisti, aumentano i servizi in sharing (bici, auto, monopattini) e sono ormai stabili i passeggeri trasportati dal servizio di TPL (il capoluogo meneghino è secondo solo al caso particolare di Venezia, con 468 viaggi per abitanti all'anno). Milano è l'unica grande città ad avere una rete idrica che perde molto meno del 25% dell'acqua immessa in rete: quarta assoluta con appena il 13,7% di perdite (era 15,2% lo scorso anno); è la città che ha invertito la proporzione tra suolo impermeabilizzato o costruito e crescita di abitanti residenti: è prima nell'indice del consumo di suolo ed è l'unica a totalizzare 10/10, come già lo scorso anno". (ANSA).