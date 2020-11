Sollievo Pioli, 'abbiamo avuto reazione da squadra'

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Abbiamo avuto le occasioni per poterla vincere, ma non ci siamo riusciti. Venivamo da una sconfitta dopo molti mesi, siamo entrati in campo e abbiamo subito due gol. Abbiamo avuto una reazione da squadra". Così, dai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli commenta il pari in extremis del suo Milan contro il Verona.

"Juve, Inter e Napoli sono più forti di noi . dcie ancora il tecnico dei rossoneri -, poi c'è la lotta con Roma, Atalanta e Lazio, il livello è molto alto. Noi dobbiamo essere forti, anche se è dura". (ANSA).