Litiga con pedoni e li minaccia con pistola, denunciato

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 08 NOV - Un uomo di 54 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver minacciato con una pistola (poir rivelatasi a salve) due persone, a seguito di una lite stradale, a Sesto San Giovanni (Milano). A quanto emerso l'uomo, mentre era alla guida della sua auto, non accorgendosi di due pedoni sulle strisce pedonali ha frenato di colpo, riuscendo ad evitare lo scontro. Tra automobilista e passanti è poi scattata una violenta discussione, al culmine della quale il 54 enne ha estratto la pistola e li ha minacciati, per poi fuggire. Identificato dai militari, è stato trovato in possesso di arma a salve, 67 proiettili e 2 coltelli.

Dovrà rispondere dell'accusa di minacce aggravate. (ANSA).