Ronzulli: 'A Milano tutti al parco senza rispetto'

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Senza rispetto": inizia con queste parole lo sfogo della senatrice di Fi Licia Ronzulli che su instagram ha pubblicato un video di un parco milanese pieno di gente.

"A Milano, in piena #zonarossa, sembra una domenica qualunque dell'era pre-COVID. Ci sono persone assembramenti ovunque, sono tutti in giro con l'autocertificazione? Non credo! Strade, parchi e piazze - commenta - sono piene di imbecilli non curanti dei divieti e dei danni che deriverebbero da un ulteriore aumento dei contagi".

Non solo. Secondo la parlamentare azzurra "si tratta di irresponsabili poco rispettosi di tutti i ristoratori, i baristi e le altre attività che hanno dovuto chiudere e che sono ancora senza risarcimento. Queste persone non hanno abbassato la saracinesca, con tutti i problemi e i sacrifici del caso, per poi vedere folla ovunque per le strade! Chi lo fa è del tutto privo di rispetto!" "E il Sindaco Sala dov'è? Toc toc… Ha fatto un giro a Milano oggi? Dove sono i controlli? Il comune - ha concluso - ha il dovere di vigilare e di far rispettare le regole". (ANSA).