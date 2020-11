Derby lombardo equilibrato, Atalanta-Inter finisce 1-1

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Finisce in parità (1-1) in derby lombardo tra Atalanta e Inter 1-1 andato in scena oggi a Bergamo. Dopo un primo tempo senza emozioni, le due squadre nerazzurre si sono svegliate nella ripresa. Gli uomini di Conte sono passati in vantaggio al 13' con un colpo di testa di Lautaro. Il pareggio è arrivato al 34' con un tiro a fil di palo di Miranchuk. (ANSA).