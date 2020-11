COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Nonostante la zona rossa, quello di Milano continua a sembrare un lockdown leggero, con tanti runner, famiglie con bambini e persone a passeggio soprattutto nei parchi. "Al momento si deve resistere e rispettare le regole" ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, facendo un nuovo appello ai concittadini sulla sua pagina Instagram.

I dati di oggi del contagio sono meno drammatici, come spesso accade nel weekend, quando diminuiscono i tamponi. Con 38.188 test effettuati, è di 6.318 il numero di nuovi positivi registrato in Lombardia, una percentuale del 16,5%, ben al di sotto del 24,9% di ieri. Aumenta però il numero dei ricoverati in terapia intensiva (+40) e dei decessi (+117).

La situazione è complicata soprattutto in Brianza. La capienza dell'Asst, ovvero l'azienda ospedaliera di Monza (una delle province più colpite dalla pandemia, oggi 877 contagi) è di circa 600 letti. A ieri sera 438 erano occupato da pazienti covid. Donato Cosi, segretario del sindacato infermieri Nursind di Monza, ha per questo lanciato un appello: "Fateci arrivare rinforzi anche dall'estero: da soli non ce la facciamo più, al San Gerardo siamo al collasso". Il pronto soccorso dell'ospedale brianzolo è aperto, ma i codici verdi vengono inviati in altre strutture meno cariche.

Complessa la situazione anche in provincia di Como. Con oltre l'80% di ospiti e operatori positivi al Covid, la casa per anziani di Olgiate Comasco ha deciso di chiudersi in una bolla sanitaria. In pratica nessuno potrà né entrare né uscire, fatta eccezione per il personale che per esigenze familiari non può risiedere 24 ore al giorno nella struttura.

Continuano infine le manifestazioni contro il Dpcm. I cittadini di 'Uniti si vince', muniti di bandiera tricolore, hanno protestato oggi sotto Palazzo Lombardia, sede della Regione. (ANSA).