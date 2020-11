Covid: Conte, situazione difficile ma va affrontata

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "La situazione non è semplice ma la dobbiamo affrontare. Spesso qualcuno se ne dimentica ma al di là dell'aspetto sportivo c'è quello umano che viene tralasciato in favore di altre cose, non è semplice per chi deve gestire queste situazioni": sono le parole del tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida con l'Atalanta. Una partita che sarà disputata all'interno della zona rossa a causa del Covid e della situazione che investe anche il campionato di serie A. (ANSA).