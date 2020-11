Cade con il parapendio, muore annegato nel Ticino

(ANSA) - PAVIA, 07 NOV - Un uomo è morto questo pomeriggio precipitando con il suo parapendio a motore nel Ticino, nei pressi di Vigevano. Si chiamava Roberto Pambieri e risiedeva Albairate (Milano), paese di 4.700 abitanti ad una quindicina di chilometri di distanza. Aveva 50 anni ed era titolare con il padre dell'unica farmacia del paese. Secondo i primi accertamenti, potrebbe essere morto annegato. Il testimone che poco prima delle 14 ha dato l'allarme ha riferito di aver visto il parapendio procedere per un tratto a volo radente lungo il fiume e poi inabissarsi all'improvviso, forse dopo aver urtato un ostacolo. Il pilota era imbragato al posto di guida e non sarebbe riuscito a liberarsi. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco poco più a valle, in località Ayala, sulla sponda vigevanese del Ticino. (ANSA).