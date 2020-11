COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Mentre in Italia l'ondata pandemica registra nuovi record con 37.809 casi nelle ultime 24 ore, e con ben 446 vittime in più rispetto a ieri, numeri che non si registravano da aprile, in Lombardia da 46.401 tamponi sono emersi 9.934 nuovi positivi, con un rapporto pari al 21,4%. E' salito a 570 il numero di pazienti in terapia intensiva (+48) e a 5.563 (+245) quello dei ricoverati Covid negli altri reparti.

I decessi sono stati 131, per un totale di 18.118. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.296 casi, di cui 1.763 in città, a Varese 1.124, a Monza 968, a Como 941, a Brescia 569, a Pavia 408, a Bergamo 362, a Lecco 338, a Mantova 254, a Cremona 237, a Lodi 103 e a Sondrio 94.

Intanto settantuno sindaci della Città Metropolitana di Milano hanno firmato un appello rivolto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all'assessore al Welfare, Giulio Gallera, per chiedere "chiarezza rispetto al caos sulla somministrazione dei vaccini antinfluenzali e il conseguente intervento per consentire un rapido accesso da parte di migliaia di cittadini, in particolare di fragili e anziani".

A Milano nel primo giorno del nuovo lockdown sono scesi i passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico, tram, bus e metropolitane. Secondo Atm, oggi è stato trasportato circa il 30% di passeggeri, meno del 50% permesso. E il primo cittadino, Giuseppe Sala, ha fatto appello ai milanesi per restare a casa: "Le decisioni del governo vanno rispettate, dirò di più, io invito i i milanesi a stare in casa il più possibile in queste giornate difficili". Mentre il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato che è stato vietato l'accesso nelle Rsa. "I rischi stanno riprendendo in tutta Italia e in tutte le Rsa - ha detto oggi -. Noi appena abbiamo visto che si stava alzando il livello di contagio abbiamo chiuso tutte le Rsa: nessuno può entrare, salvo situazione gravi". (ANSA).