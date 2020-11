Carceri: Polizia penitenziaria, un Hub Covid a Bollate

(ANSA) - BOLLATE (MILANO), 06 NOV - I sindacati penitenziari di Bollate (Milano) si ribellano all'apertura "di un Hub Covid nella struttura detentiva". Lo hanno reso noto le principali sigle sindacali della Polizia penitenziaria. "Siamo stati portati a conoscenza dell'attivazione di una Hub Covid nell'Istituto Penitenziario, e pur comprendendo lo stato d'emergenza sanitaria in cui versa tutto il territorio nazionale, riteniamo inammissibile una sua presenza, senza alcun esame congiunto e senza una strategia condivisa. Sembrerebbe che sia il Reparto infermeria che il 4/o reparto siano stati adibiti agli utenti Covid in un primo momento, poi spostati dal 4/o al 7/o reparto. Quale personale lavorerà in questi reparti, infermieristico o di Polizia Penitenziaria? Ricordiamo che nell'Hub di San Vittore il Personale di Polizia Penitenziaria che vi lavora è stato scelto su base volontaria ed all'interno lavora personale infermieristico. Il Personale di Polizia Penitenziaria entra solo in situazioni precise individuate da ordine di servizio e con l'equipaggiamento necessario (camice, mascherina ffp2, occhiali protettivi ecc.)". (ANSA).