Calcio: Lega Serie A, Ibrahimovic miglior giocatore ottobre

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Zlatan Ibrahimovic è stato il miglior giocatore del campionato a ottobre. Il riconoscimento gli è stato assegnato dalla Lega di Serie A, che ogni mese sottopone a una serie di indicatori di rendimento tutti i giocatori della massima serie.

Il trofeo verrà consegnato al campione svedese nel pre-partita di Milan-Verona, in programma domenica prossima a San Siro.

"L'avvio di stagione di Ibrahimovic è stato strepitoso, con 7 gol realizzati in quattro partite. L'attaccante rossonero da quando è tornato nel nostro Campionato ha cambiato il volto del Milan, trascinando i compagni in campo con il suo carisma e qualità tecniche da vero fuoriclasse. Ibrahimovic è un campione infinito ed è la dimostrazione che l'età non è un fattore determinante se lavori ogni giorno con serietà, entusiasmo e passione", ha dichiarato Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A.

