Intesa: 12 pmi del Centro-Sud tra le 'Imprese Vincenti' 2020

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Arriva a Roma il digital tour di "Imprese Vincenti 2020", il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, capaci di esprimere esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi. Protagoniste di questa decima tappa 12 pmi del Centro-Sud (Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise), con la propria storia d'impresa e le scelte strategiche che hanno consolidato il proprio percorso di sviluppo, raccontate a un pubblico ancora più ampio e digitale, in risposta al contesto straordinario determinato dall'emergenza Covid.

Le Imprese Vincenti di questa tappa sono: Pistì, To.Da.

Caffè, Fiasconaro, Surrau per la categoria agroalimentare; Metamer, Medivis, Acs, Faer per la categoria energia, ambiente e risorse naturali; Italkali, Soaplast, Nds, Elen per la categoria altra industria e servizi. "Da inizio anno - afferma il direttore regionale Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, Pierluigi Monceri - abbiamo erogato alle aziende oltre 3 miliardi di euro di finanziamenti a medio-lungo termine di cui 1,3 miliardi nel Lazio, circa 500 milioni in Sardegna, 800 in Sicilia e 500 in Abruzzo e Molise. Nelle cinque regioni della mia Direzione regionale gli interventi per il Covid sono stati 44.000 per un controvalore di circa 2,4 miliardi di euro". (ANSA).