Dpcm: sindaci del Bresciano chiedono deroga al Governo

(ANSA) - BRESCIA, 05 NOV - "Nella speranza che i sacrifici dei bresciani non vadano persi in decreti nazionali, ma sia fatta un'attenta analisi della situazione RT su base provinciale, chiede alle autorità in indirizzo che, alla luce dei dati stessi e dell'andamento del rischio epidemiologico, l'intero territorio della Provincia di Brescia venga esentato dall' applicazione delle misure dell'ultimo Dpcm". Lo scrive l'Associazione dei Comuni bresciani in una lettera inviata al ministro della Salute Speranza e al Governatore di Regione Lombardia Fontana, dopo una riunione con il prefetto di Brescia Visconti alla quale hanno partecipato molti sindaci del territorio.

I primi cittadini chiedono "di avere tutti i dati necessari per rappresentare e tutelare il territorio che amministrano".

