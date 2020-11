Covid: rinviate Mantova-Arezzo e Como-Olbia

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Due partite rinviate per Covid in serie C. Sono Mantova-Arezzo e Como-Olbia. La Lega Pro, "preso atto dell'istanza documentale ritualmente presentata dall'Arezzo, ai sensi del punto 2 delle "disposizioni gare Lega Pro-Emergenza Covid-19'", considerato che, alla data odierna, "sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra - tra i quali almeno un portiere - che siano risultati negativi al virus", dispone che la partita Mantova-Arezzo, di domenica prossima, venga rinviata a data da destinarsi. La Lega Pro dispone, inoltre, il rinvio - sempre a data da destinarsi - di Como-Olbia, in programma sempre domenica. In questo caso ad aver meno di 13 giocatori disponibili e' il Como (ANSA).