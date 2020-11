Covid: operatore offre monopattini gratis a sanitari

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Minuti illimitati per l'utilizzo a Milano della propria flotta di monopattini elettrici durante tutto il periodo di lockdown: li offre agli operatori sanitari, con "Voi 4 Heroes", Voi Technology, operatore svedese specializzato nella micromobilità urbana.

I monopattini stazioneranno nelle aree nevralgiche cittadine, presso le stazioni di trasporto pubblico e vicino agli ospedali.

A Milano, Voi sta testando dei monopattini dotati di manubrio auto igienizzante, basato sulla tecnologia Shieldex© Copper-Tape - un nastro che - dice l'azienda - disattiva il 99,98% dei Coronavirus in pochi minuti. L'esposizione al rame - si legge nel comunicato - inattiva completamente il virus e in modo irreversibile, garantendo così una superficie sicura per l'utente successivo. (ANSA).