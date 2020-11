Blocco 181, aperti i casting primo progetto tv di Salmo

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Al via i casting di Blocco 181 (working title), la nuova produzione Sky Original primo progetto televisivo della stella del rap Salmo, che della serie è produttore creativo, supervisore e produttore musicale e che avrà anche un ruolo nel cast.

Attraverso una call to action sulle sue pagine social, l'artista ha annunciato l'inizio dei casting della serie, le cui riprese avranno inizio nel 2021.

La serie, in otto episodi, fra le prime in-house production di Sky Studios per l'Italia, sarà ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia. Il racconto ruota attorno al Blocco 181, un complesso edilizio che fa da sfondo a una storia di amore, vendetta, libertà e affermazione personale.

Il progetto è anche un racconto di conflitti generazionali, rivalsa femminile e, soprattutto, di lotta per la conquista del potere. Protagonista una ragazza latino-americana di nome Bea, che si troverà divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita. La affiancano Marco e Daniele, due amici uniti come fratelli, e un ex pugile (interpretato da Salmo) che gestisce una palestra diventata luogo di aggregazione per il quartiere.

Come partecipare ai casting: si cercano ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni provenienti dal Nord Italia e ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni di origini latino-americane e nordafricane.

Per partecipare basta mandare una presentazione video, in cui il candidato si presenta specificando nome e cognome, il luogo in cui vive, l'età e le origini. Il video deve durare massimo 1 minuto ed essere inviato come allegato a casting@blocco181.com entro il 15 novembre. E' importante fornire i propri contatti o nella mail o nel video per essere contattati dai responsabili casting di Blocco 181. (ANSA).