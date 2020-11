Scuola: a Lombardia 12,2 mln per Dad

m (ANSA) - MILANO, 04 NOV - Risorse pari a 12 milioni e 210.621,80 euro, ripartite su 1.139 Istituti: sono quelle assegnate alla Lombardia per la didattica digitale integrale dal decreto firmato il 2 novembre dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. I fondi - spiega una nota del Ministero - serviranno per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.

"Come Ministero non abbiamo mai smesso, in questi mesi, di investire sul digitale. Continueremo a farlo. Abbiamo messo risorse su tablet, pc e connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale. Stiamo guardando anche oltre l'emergenza: sono tutti investimenti che restano alla scuola", dichiara la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

Gli 85 milioni stanziati per tutta Italia - spiega ancora la nota ministeriale - sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell'indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Lo stesso parametro era stato utilizzato a marzo per la distribuzione delle risorse per la didattica digitale previste dal decreto 'Cura Italia'. (ANSA).