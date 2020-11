Premier Conte: 'Lombardia zona rossa'

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - "Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D'Aosta rientrano nell'area rossa". Lo ha annunciato stasera il premier Giuseppe Conte. "Non ci sono territori che possono sottrarsi" alle misure restrittive, "la pandemia corre ovunque" ha aggiunto il presidente del Consiglio, che ha assicurato ristori in tempi rapidi per i settori più colpiti dai nuovi lockdown. Le restrizioni andranno in vigore non domani ma venerdì. (ANSA).