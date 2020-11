Nascondevano soldi tra pacchi di pasta, bloccati a Malpensa

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Avevano nascosto 120 mila euro in contanti tra bagagli e pacchi di pasta ma sono stati bloccati poco prima di imbarcarsi rispettivamente per Istanbul e ad Adis Abeba. La Guardia di Finanza ha sequestrato 50 mila euro a due passeggeri in partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa (Varese), un cittadino turco ed uno nigeriano. A scoprire il tesoretto non dichiarato è stata una pattuglia di finanzieri con l'ausilio di "Heidi", il pastore tedesco antivaluta.

Sforando il limite consentito di denaro trasportabile (10 mila euro), i militari hanno scoperto 88 mila euro nella valigia del passeggero turco e 32 mila distribuiti in varie confezioni di pasta all'interno del bagaglio del passeggero nigeriano. Come previsto per legge, entrambi sono stati sottoposti al sequestro amministrativo del 50% della valuta in eccedenza. Secondo quanto dichiarato dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, da inizio emergenza sanitaria sono stati sequestrati a Malpensa quasi 10 milioni di euro, di cui 6 non dichiarati. Per le violazioni sono state emesse 435 sanzioni amministrative per circa 170 Milà euro ed effettuati 23 sequestri per 200 mila. (ANSA).