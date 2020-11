Gdf sequestra 200mila bijoux a Milano, tre denunciati

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Tre persone denunciate per contraffazione e frode in commercio, 200.000 articoli in argento e oltre 26.000 articoli di bigiotteria sequestrati, per un valore complessivo pari a circa 450 mila euro: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto una maxi frode in commercio nel settore della compravendita di metalli preziosi ed articoli di bigiotteria.

Le indagini hanno permesso di accertare, presso alcuni esercizi commerciali del centro di Milano, la messa in commercio di articoli di bigiotteria con una composizione merceologica dichiarata diversa da quella effettiva, nonché gioielli in argento con una composizione significativamente differente rispetto al titolo dichiarato, posti in vendita in assenza delle marchiature previste a garanzia dell'autenticità dei prodotti.

Le analisi di laboratorio eseguite su campioni di gioielli in argento, inoltre, hanno permesso di appurare quantità di nichel e cadmio, rispettivamente, fino a 31 e 4.000 volte superiori ai limiti normativi consentiti, risultando potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori (ANSA).