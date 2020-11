Dpcm, Atm: 'Con capienza al 50% possibili attese in coda'

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - A seguito del nuovo decreto del governo anche a Milano sui mezzi pubblici di trasporto la capienza passerà dall'80% al 50%. Sulla base dell'andamento dei passeggeri degli ultimi giorni, il coefficiente di riempimento dei mezzi durante la giornata è mediamente del 30%, ma durante le ore di punta il valore, in alcuni casi, raggiunge o supera il nuovo limite del 50%. Pertanto - spiega Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, in una nota - "potrà succedere di dover attendere in coda nei mezzanini delle stazioni metropolitane e alle fermate di bus e tram prima di poter salire a bordo. Inevitabilmente, vanno considerati maggiori tempi di viaggio sulla rete". Il servizio di trasporto pubblico rimarrà a pieno regime su tutta la rete ed è stato potenziato sulle linee più frequentate di superficie, sulle direttrici principali, come la 90/91, inoltre vengono di volta in volta rinforzate con corse aggiuntive le linee maggiormente utilizzate. (ANSA).