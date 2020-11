Covid: in Lombardia 7.758 positivi e 96 morti

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Con 43.716 tamponi effettuati, sono 7.758 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale del 17,7%, quindi inferiore al 21% di ieri. Sono 507 i pazienti in terapia intensiva (32 più di ieri) e 5.018 quelli ricoverati negli altri reparti (+278). E' di 96 il numero dei decessi per un totale complessivo di 17.848.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 3.613 positivi, di cui 1.726 in città; 898 casi a Monza, 607 a Varese, 587 a Brescia, 457 a Como, 314 a Pavia, 240 a Bergamo, 230 a Lecco, 188 a Mantova, 152 a Cremona, 135 a Sodrio e 129 a Lodi. (ANSA).