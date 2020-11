Aveva quasi 4 kg marijuana in casa, arrestato

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - In casa aveva 12 buste termosaldate contenenti 3,51 kg di marijuana, 3 etti di hashish in panetti, un bilancino di precisione, bustine e materiale per il confezionamento della droga. Per questo la Polizia di Stato ha arrestato, in via Toti a Bresso, nel Milanese, un uomo di 32 anni, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha indagato in stato di libertà un uomo di 36 anni, gambiano, per lo stesso reato e per non aver rispettato il provvedimento di espulsione dal territorio italiano.

Gli agenti delle volanti del Commissariato Comasina, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato il gambiano in via Imbonati a Milano che, alla loro vista, è entrato in un Internet Point. Gli agenti, dopo averlo fermato e identificato, l'hanno trovato in possesso di una busta termosaldata contenente marijuana, 30 euro in contanti e un cellulare che squillava ripetutamente. I poliziotti, a seguito di accertamenti e tramite il cellulare dello spacciatore, sono risaliti all'albanese, residente a Bresso, quale probabile fornitore di droga. Dalla perquisizione domiciliare i loro sospetti sono stati confermati: l'uomo è stato arrestato, la droga sequestrata. (ANSA).