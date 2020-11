Scuola: 'In gioco per il futuro', nuovi campi per la Merini

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Sono stati inaugurati il campo di calcio a 5 e il campetto multisport dell'Istituto comprensivo statale 'Alda Merini' di via Gallarate, alla periferia nord di Milano, realizzati nell'ambito del progetto 'In gioco per il futuro' da Fondazione Milan in collaborazione con l'Amministrazione comunale e Limonta Sport. Non appena sarà possibile, questi spazi saranno pronti ad accogliere gli alunni della scuola e i giovani della zona, che in questo periodo stanno subendo nuovamente un forte impatto rispetto a momenti di socializzazione e pratica sportiva, come è stato sottolineato nel corso della presentazione, otto mesi dopo la posa della prima pietra.

"Per far crescere e formare delle persone mature ci vogliono dei bravi professori e dei luoghi adeguati", ha dichiarato Paolo Scaroni, presidente di Fondazione Milan, nonché del club rossonero, che ha partecipato all'inaugurazione con l'assessora a Educazione e Istruzione del Comune di Milano, Laura Galimberti, al dirigente scolastico Angelo Lucio Rossi e ad Emilio Ostinelli di Limonta Sport. "Ancora una volta - ha aggiunto Laura Galimberti - la sinergia tra pubblico e privato ha portato risultati positivi per la città". (ANSA).