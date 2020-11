Europa League: il polacco Frankowski arbitrerà Milan-Lilla

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Bartosz Frankowski arbitrerà la sfida in programma giovedì, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (alle 21), fra Milan e Lilla, che è valida per la 3/a giornata del Girone H. Il 'fischietto' polacco sarà assistito dai connazionali Jakub Winkler e Marek Arys. Il ruolo di IV uomo è stato affidato a un altro polacco: Krzysztof Jakubik. Giudici di gara finlandesi per la partita di giovedì alle 18,55 fra Rijeka e Napoli, che si affronteranno nello Stadion HNK di Rijeka (Croazia) per il Girone F: arbitrerà Mattias Gestranius, assistito da Jan-Peter Aravirta e da Mikko Alakare. Il IV uomo sarà Joni Hyytiae. Infine, Roma-Cluj, in programma alle 18,55 nello stadio Olimpico e valida per il Girone A, è stata assegnata all'arbitro slovacco Matej Jug, che sarà assistito da Matej Zunic e da Manuel Vidali. Il IV uomo sarà David Smajc. Lo ha comunicato poco fa l'Uefa. (ANSA).