Volantino per manifestazione violenta,7 minorenni denunciati

(ANSA) - MANTOVA, 02 NOV - Sette minorenni dai 15 ai 16 anni sono stati denunciati dalla Polizia postale di Mantova alla procura dei minori di Brescia per istigazione alla violenza. Sui social avrebbero postato un volantino che invitava amici, conoscenti e anche estranei ad una manifestazione di protesta violenta, senza una particolare motivazione, che avrebbe dovuto tenersi sabato scorso a Mantova, poi bloccata sul nascere dalla Questura.

Il volantino aveva un contenuto violento anche nei confronti delle forze dell'ordine: era corredato da foto di disordini accaduti di recente in alcune città, oltre ad immagini delle devastazioni fatte in Francia nel passato dai Gilet Gialli e a frasi scurrili.

Molto sorpresi i genitori dei giovani, tutti italiani, quando sono stati convocati in questura e hanno saputo di che cosa erano accusati i loro figli. (ANSA).