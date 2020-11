Milano celebra i suoi cittadini illustri

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Milano celebra i cittadini, di nascita o di adozione, che più hanno dato lustro alla città con l'iscrizione nel Famedio, il pantheon dei milanesi illustri, dei loro nomi.

La cerimonia si è tenuta come da tradizione nel giorno della commemorazione dei defunti al Cimitero Monumentale. L'elenco degli iscritti quest'anno comprende, per citarne solo alcuni, Cini Boeri (architetta e designer), Francesco Saverio Borrelli (magistrato), Giulia Maria Crespi (fondatrice FAI), Philippe Louis Francois Daverio (storico dell'arte), Vittorio Gregotti (architetto), Gianni Mura (giornalista e scrittore), Franca Valeri (attrice e sceneggiatrice).

"Oggi iscriviamo 8 donne e 10 uomini che hanno dato un contributo originale e insostituibile negli ambiti più svariati - ha ricordato il sindaco, Giuseppe Sala -. Questo luogo ci insegna il valore di essere uniti, ci invita ad essere parte attiva di un'unica comunità di cittadini. Questo valore è quello che oggi dobbiamo coltivare, promuovere e fare nostro nel profondo del cuore per superare questo momento difficile e tornare a guardare con speranza al futuro". (ANSA).