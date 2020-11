Champions: Conte, non firmo per nessun risultato

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Non firmerei per nessun risultato prima di una partita. Si tratta di avere una nostra fisionomia e idea. Abbiamo grandissimo rispetto del Real ma vogliamo giocarci le nostre carte, poi che vinca il migliore". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, intervistato da Sky alla viglia della gara con il Real Madrid.

"Partita come una finale? È un match del gruppo eliminatorio, importante sicuramente per noi e per loro. Entrambe ambiscono ad andare avanti - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -, sarà una partita difficile contro una squadra attrezzata per vincere.

Lo dimostra la loro storia e quello che sono tuttora ma veniamo qui a giocarcela con le nostre armi, cercando di dare seguito alle buone prestazioni e magari cercando di fare un buon risultato finale". (ANSA).