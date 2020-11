Sindaco eroe salva donna caduta nel canale

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Era una sera nebbiosa, di quelle nebbie che ormai si vedono raramente anche in Lombardia, e quando Omar Cirulli - che stava correndo sulla vecchia provinciale, illuminata solo dalla sua torcia da runner - ha visto una luce in fondo al fosso, ha capito subito che c'era qualcosa di strano: veniva dall'abitacolo di un'auto, ribaltata nel canale, dalla parte del guidatore. All'interno una donna, le mani sul volante, immobile. Il 43enne, che è anche sindaco del paesino del Milanese, Gudo Visconti, ha iniziato a urlare, ma dall'interno nessuna risposta.

E' stato allora che "mi sono buttato nel canale, l'acqua era fredda e nauseabonda, ho provato ad aprire la portiera dal lato del passeggero ma era bloccata, ho iniziato a prendere a pugni i finestrini, ma non sono riuscito a romperli. Ero disperato, poi non so come mi sia venuto in mente, forse proprio per la disperazione, ho dato uno strattone al portapacchi e sono riuscito a staccare un'asta, che ho usato come ariete per spaccare il lunotto posteriore". "Con me non avevo il cellulare, perchè quando esco a correre non lo porto, ma per fortuna - ricorda - sono passate due persone, una coppia che portava a spasso il cane, e lei si è subito buttata in acqua per aiutarmi mentre lui chiamava i soccorsi".

In 10 minuti sono arrivati ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco: liberare Barbara, una cinquantenne della zona, non è stato semplice, perché il fosso è profondo 2 metri, senza appigli e pieno di rovi, ma alla fine la donna è stata tirata fuori dall'auto e portata in ospedale. "Oggi mi ha scritto il nipote per ringraziarmi e dirmi che sua zia sta bene" racconta il sindaco, che nel salvataggio ha riportato qualche graffio e una nuova consapevolezza: "ho fatto cose - dice - che mai avrei pensato che sarei stato in grado di fare". Compreso consolare una persona sotto choc: "mentre ero lì con lei, nell'auto piena di acqua gelida, le ho detto 'non ti devi preoccupare, oggi è il tuo giorno fortunato' e lei ha fatto sì con la testa". (ANSA).