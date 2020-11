Covid: un positivo nel Real Madrid, domani nuovo test

(ANSA) - MADRID, 01 NOV - Un calciatore della rosa di prima squadra del Real Madrid, rivale dell'Inter martedì prossimo in Champions, è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi effettuati secondo le regole Uefa. Così, fanno sapere fonti del club 13 volte campione d'Europa, oggi tutti i calciatori e lo staff sono stati sottoposti a nuovi test., i cui risultati si sapranno domani.

Nei giorni scorsi erano risultati positivi tre calciatori del Castiglia, la squadra filiale allenata da Raul, ora invece il virus è arrivato tra i calciatori di Zidane, anche se il caso in questione è clasificato come asintomatico. Ma tra 24 ore se ne saprà di più. (ANSA).