Gasperini: 'Per Champions spero di recuperare qualcuno'

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Come affrontero' il Liverpool? Intanto vediamo se recuperiamo qualcuno, ci sono tre giorni e speriamo...". Gian Piero Gasperini fa i conti con gli infortuni, a pochi giorni dalla sfida decisiva in Champions. Hateboer e Romero sono stati sostituiti a Crotone per infortuni muscolari, Toloi ha riportato una contusione. Si aggiunge Goosens, gia' fermo e non recuperabile. "Se conta di piu' il Liverpool o l'Inter nel prossimo turno? Sono partite diverse - dice Gasperini a Sky, dopo la vittoria sul Crotone - ma se devo scegliere dico Liverpool. Perche' e' più vicina, e perche' in Champions hai meno margini per recuperare il terreno perduto".

(ANSA).