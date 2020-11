Dpcm: salta manifestazione Milano, identificati antagonisti

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Una ventina di antagonisti sono stati fermati e identificati a Milano, lungo viale Monza, mentre raggiungevano piazza Loreto dove alle 20.30 era annunciata una manifestazione. L'iniziativa, che era stata pubblicizzata sui social attraverso volantini virtuali senza firma, non si è tenuta. Imponente il dispiegamento delle forze dell'ordine dopo gli incidenti di lunedì, partiti proprio da piazzale Loreto.

Questa volta non si è presentato nessuno. L'unico tentativo è stato quello del gruppetto di antagonisti che polizia e carabinieri hanno intercettato lungo viale Monza. "Aiuto, ci stanno sequestrando!", hanno urlato alcuni di loro per attirare l'attenzione dei residenti affacciati alla finestra. Lo stallo, che è durato circa 30 minuti, si è risolto con l'identificazione di alcuni esponenti. Poi sono stati lasciati liberi di proseguire in direzione periferia. Da quel momento non è avvenuto più nulla. (ANSA).