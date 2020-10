Dpcm: mondo sport protesta a Milano a ritmo di musica

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Una sessione di allenamento sotto la Madonnina del Duomo di Milano, accompagnati dalla musica.

Così il mondo dello sport, gestori di palestre e piscine, personal trainer ma anche frequentatori e appassionati di sport, hanno protestato a Milano contro il decreto del governo che ha portato alla chiusura degli impianti.

I lavoratori sportivi "sono spesso inquadrati con contratti di collaborazione e non hanno ammortizzatori sociali - ha spiegato Matteo Bovi, personal trainer che ha guidato la sessione di ginnastica in piazza Duomo -. La nuova chiusura rappresenta la fine per molti centri che stavano in piedi per miracolo e nello stesso tempo pensiamo che si comprometta la salute e il benessere delle persone".

Quella di chiudere palestre e piscine inoltre "è una scelta che non si giustifica con nessun dato scientifico concreto e anche il ministro Spadafora - ha proseguito - ha evidenziato che non ci sono evidenze su focolai nati nelle palestre e nelle piscine" (ANSA).