Ats Milano, arriveremo a 20mila casi questa settimana

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "La nostra stima sui contagi di questa settimana è che arriveremo a 20 mila casi" nel territorio di Ats Milano Città metropolitana. Lo ha detto il direttore generale di Ats Milano Città metropolitana, Walter Bergamaschi, in audizione in commissione consiliare del Comune di Milano, parlando dell'epidemia in corso sul territorio milanese.

Ats Milano Città Metropolitana "ha fatto circa 85 mila tamponi nell'ultima settimana, con un numero di tamponi per 100 mila abitanti che è il più alto di tutta la Lombardia, e il più alto credo d'Italia. Abbiamo qualche margine di aumento ma di fatto siamo abbastanza vicini al limite", ha spiegato Bergamaschi.

L'andamento dell'epidemia "non segue, non è più collegabile, e lo stanno dicendo anche a livello nazionale e internazionale, con i sistemi di tracciamento delle malattie infettive. Questi sistemi di tracciamento - ha aggiunto - funzionano quando il numero di casi e la loro localizzazione è relativamente modesta, quando aumenta il numero di casi e in assenza di provvedimenti che limitano i contatti sociali questo esce dal possibile controllo e richiede misure diverse. Il tracciamento rimane fondamentale per gestire i casi". (ANSA).