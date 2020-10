Ai Navigli 'book's guerrilla' della street artist contro dad

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Una bambina intenta a lanciare libri conto un poliziotto è protagonista dell'opera di street art comparsa nella notte a Milano, in zona Navigli, firmata dall'artivista Cristina Donati Meyer e dedicata alla "didattica a distanza".

Alle opere di "Didattica a distanza, book's guerrilla", sono stati affiancati interventi artistici riferiti all'"Esplosione del femminismo" e al "Black and female life matter".

"L'arte, lo studio e la cultura sono i luoghi dell'anima e della crescita, della costruzione del nostro futuro. Se chiusure o lock down devono farsi, si tengano per ultimi questi luoghi sacri, dove si sono verificati molti meno contagi rispetto a catene di montaggio e macelli", afferma l'artivista. (ANSA).