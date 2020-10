COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Prende sempre più corpo la possibilità di un lockdown per Milano, nella cui provincia si registrano oggi 3.211 nuovi contagi. Secondo il virologo Andrea Crisanti "andava fatto 10 giorni fa". Per Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, "è una delle ipotesi previste". Ma il sindaco Giuseppe Sala torna a chiedere chiarezza. "Se s'ha da fare, voglio essere coinvolto e voglio vedere i dati, ma al momento non c'è un progetto di lockdown", ha spiegato il primo cittadino, che oggi ha sottoscritto una lettera insieme ad altri otto sindaci di grandi metropoli europee perché l'Ue destini parte del Recovery Fund "direttamente ai governi locali".

Intanto i dati regionali (7.339 nuovi casi, 57 decessi e 53 pazienti in terapia intensiva) raccontano di un'emergenza sanitaria che si aggrava, per questo si lavora per aumentare i posto letto. A Bergamo, ad esempio, i volontari sono già all'opera per riaprire l'ospedale in fiera.

Sul fronte politico, l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha ribadito le critiche all'esecutivo guidato da Conte: "Finora - ha detto - chi è stato deficitario è stato il governo nazionale". Ma contro la Regione hanno alzato la voce anestesisti e rianimatori ospedalieri, pronti allo stato di agitazione di fronte alla volontà di reclutare i medici anche attraverso ordini di servizio coattivi. Sul fronte delle proteste, un corteo, organizzato dal Movimento Imprese italiane, ha attraversato la periferia Nord di Milano.

Altre notizie arrivano dal mondo dello spettacolo e dello sport. Ornella Vanoni, 86 anni, è positiva al Covid. "Mi ha presa! Sto bene", ha scritto su Facebook postando una foto che la ritrae a letto tra i cuscini. Chi ha invece già superato la malattia è Ibrahimovic, da oggi testimonial della campagna di Regione Lombardia. "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa e rispetta le regole". (ANSA).