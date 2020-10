CE premia progetto lombardo 'prepair'

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Il progetto PrepAIR, di cui è partner Regione Lombardia, ha ricevuto il premio speciale per l'adattamento al COVID-19 nel corso del recente LIFE AWARD 2020, l'evento organizzato dalla DG Environment (Ambiente) della Commissione Europea, che ogni anno premia i migliori progetti del programma LIFE.

"L'intuizione da parte di Regione Lombardia di studiare gli effetti della qualità dell'aria è stata premiata - ha commentato l'assessore ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo - a conferma della qualità del lavoro che svolgiamo ogni giorno".

"Ci auguriamo che i risultati degli studi che dimostrano come siano complesse le dinamiche che causano l'inquinamento atmosferico - ha proseguito - e in particolare nella Pianura Padana, attestano che la mobilità non sia l'unica né la principale causa di peggioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".

"Gli esiti dell'analisi - ha aggiunto - forniscono altresì a tutte le istituzioni coinvolte nuovi elementi per la definizione di politiche sempre più efficaci. Ricordo infatti che durante il lockdown, a fronte di una riduzione della mobilità mediamente del 75% (con punte del 90%), non è corrisposta un'analoga riduzione delle emissioni inquinanti. La media regionale ha visto una riduzione intorno al 40% delle emissioni di ossidi di azoto e del 14% di PM10". (ANSA).